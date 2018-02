Veröffentlicht am 5. Februar 2018 von wwa

DAADEN – Winterwetter und Hilfsbereitschaft – Der Löschzug Daaden blickte auf das Jahr 2017 zurück – Während der Jahreshauptversammlung des Löschzugs Daaden blickte Wehrführer Nico Ermert gemeinsam mit seinem Stellvertreter Peter Junghans und der Mannschaft auf das Jahr 2017 zurück und freute sich über die an diesem Abend getätigten Beförderungen.

Insgesamt 35 Einsätze verzeichnet der Löschzug Daaden im vergangenen Jahr, aufgegliedert in 13 Brandeinsätze, 15 technische Hilfeleistungen, sechs Fehlalarme und eine Brandsicherheitswache. Hierbei fielen 502 Einsatzstunden für die 25 aktiven Feuerwehrleute an. Addiert man die Zeit, die für Übungen, Schulungen, technische Dienste und Lehrgänge aufgewendet wurde hinzu, müsste diese Zahl allerdings weitaus höher angesetzt werden.

Ein besonderer Einsatz in 2017 war ein Kaminbrand in Emmerzhausen, der den Einsatzkräften nicht nur durch die spontan winterliche Wetterlage im Gedächtnis blieb. Der wohl wichtigere Aspekt, insbesondere in der heutigen Zeit, war die uneingeschränkte Hilfsbereitschaft der Anwohner. Nicht nur Fahrzeugen wurde geholfen sich durch Schnee und Eis fortzubewegen, auch die Feuerwehrleute wurden bestmöglich mit Snacks und Getränken versorgt, um den Temperaturen standhalten und den Einsatz erfolgreich abarbeiten zu können.

Das Ehrenamt fordert viel von den aktiven Feuerwehrleuten. Ihre Freizeit investieren sie nicht nur für den Einsatz- und Übungsdienst und die Instandhaltung der Gerätschaften. Auch die regelmäßige Fort- und Weiterbildung der Freiwilligen spielt eine wichtige Rolle. Im Jahr 2017 wurden Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene sowie externe Seminare von insgesamt 13 Daadener Einsatzkräften besucht. Aufgrund dessen konnte Wehrleiter Matthias Theis im Rahmen der Jahreshauptversammlung zwei Mitglieder des Löschzuges befördern. Nikki Junghans und Thorsten Gerhard nahmen sowohl an der Truppmann- als auch an der Sprechfunkerausbildung erfolgreich teil und wurden daraufhin zu Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann befördert.

Wehrleiter Theis bedankte sich bei allen Kameradinnen und Kameraden für die geleistete Arbeit und wünschte Erfolg für alle kommenden Einsätze, so dass die freiwilligen Helfer immer gesund nach Hause kommen.

Foto: (v.l.): Matthias Theis (Wehrleiter VG Daaden-Herdorf), Thorsten Gerhard (befördert zum Feuerwehrmann), Nico Ermert (Wehrführer Löschzug Daaden), Nikki Junghans (befördert zur Feuerwehrfrau), Peter Junghans (stellv. Wehrführer Löschzug Daaden)