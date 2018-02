23 Leitpfosten ausgerissen und auf die Fahrbahn gelegt

Veröffentlicht am 5. Februar 2018 von wwa

WÖLMERSEN – 23 Leitpfosten ausgerissen – Zwei noch unbekannte Täter rissen am Sonntagmorgen, 04. Februar, gegen 02:00 Uhr auf der Kreisstraße 15 zwischen Wölmersen und Oberirsen insgesamt 23 Leitpfosten aus. Diese legten sie auf einer 1,5 Kilometer langen Strecke zu zweit oder dritt so auf die Fahrbahn, dass ein Umfahren nicht möglich war. Teilweise lagen sie hinter einer Kuppe sowie in Kurven und stellten eine Gefahr für den Straßenverkehr dar. Ein Tatverdacht richtet sich gegen zwei Männer, von denen einer eine helle Jacke trug. Zeugen dieser Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden, Telefon: 02681/946-0.