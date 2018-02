Wildgatterzaum auf 12 Meter Länge umgedrückt

Veröffentlicht am 5. Februar 2018 von wwa

BOROD – Weidezaun beschädigt – Verursacher flüchtig – Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Weidezaun in der Gemarkung Borod beschädigt. Die Ermittlungen Der Polizei ergaben, dass sich der Unfall in der Zeit zwischen Freitag und Samstag, 02. bis 03. Februar, im Zeitraum von 18:00 bis 11:00 Uhr im Bereich einer Feldgemarkung außerhalb der Ortslage Borod ereignete. Demnach dürfte der Fahrzeugführer einen Feldweg aus Richtung Steinweg befahren haben und hierbei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Unfallverursacher stieß gegen den 1,80 Meter hohen und 12 Meter langen Wildgatterzaun, wobei mehrere Zaunelemente mitsamt Pfosten umgedrückt wurden. In der umzäunten Weide befanden sich zur Unfallzeit mehrere Pferde, die jedoch keinen Schaden erlitten. Die Polizei Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02662-95580.