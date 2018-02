Veröffentlicht am 3. Februar 2018 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Fahrzeug droht am Friedhof abzustürzen – Bei der DRK Leitstelle ging am Freitagabend, 02. Februar, gegen 19:20 Uhr, eine Mitteilung ein, wonach in Niederfischbach am Friedhof ein Auto abzustürzen drohte. Die Feuerwehr wurde alarmiert und stellte vor Ort fest, dass ein 80 Jahre alter Autofahrer beim Ausparken in der Dunkelheit die Parkplatzmaße überschätzt hatte. Sein Fahrzeug rutschte zum Teil einen Hang hinunter. Die Feuerwehr fixierte das Fahrzeug und wurde schließlich von einem Abschleppunternehmen geborgen. An dem Fahrzeug entstand, so die Polizei, ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Quelle: Polizei