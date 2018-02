Veröffentlicht am 3. Februar 2018 von wwa

DICKENDORF – Fahranfängerin verunglückt auf Gefällestück in Dickendorf – In einem Gefällstück, in der Ortslage Dickendorf, geriet am Freitagmorgen, 02. Februar, um 06:19 Uhr, eine 19jährige Fahranfängerin in einer Rechtskurve auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen die Einfriedung eines Anwesens in der Waldstraße. An Fahrzeug und Mauer mit Zaun entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.