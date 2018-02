Bei schneebedeckter Fahrbahn in den Gegenverkehr

Veröffentlicht am 3. Februar 2018 von wwa

STEINEROTH – Frontalzusammenstoß auf der L 281 – Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn, so die Polizei, ereignete sich am Freitagmorgen, 02. Februar, gegen 06:12 Uhr, auf der L281 zwischen Steineroth und Elben ein Verkehrsunfall. Dabei verlor eine 20jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und stieß im Gegenverkehr mit dem Fahrzeug eines 26jährigen Mannes zusammen. Beide Personen wurden verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Quelle: Polizei