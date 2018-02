Veröffentlicht am 3. Februar 2018 von wwa

BETZDORFWISSEN – Vermisste zwölfjährige Natascha Klein aufgegriffen – Die am Montagabend, 29. Januar, von einer Jugendeinrichtung in Wissen als vermisst gemeldete Natascha Klein (12 Jahre) wurde im Rahmen nachfolgender Ermittlungen am Freitag, 02. Februar, durch Beamte der Kriminalpolizei Montabaur in Welschneudorf (Westerwaldkreis) aufgegriffen. Sie hatte sich in einem Eckschrank bei #Verwandten versteckt. Das Mädchen wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Quelle: Polizei