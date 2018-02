Busfahrer auf der B 54 tödlich verunglückt

Veröffentlicht am 2. Februar 2018 von wwa

ZEHNHAUSEN – Zehnhausen bei Rennerod/Westerwaldkreis – Busfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt – Am Freitagmorgen, 02. Februar, um 06:35 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Zehnhausen bei Rennerod ein Verkehrsunfall, bei dem ein Busfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Busfahrer mit seinem unbesetzten Bus die B 54 aus Zehnhausen kommend in Richtung Stein-Neukirch befahren hat. Auf schneeglatter Fahrbahn kollidierte der Schulbus frontal mit einem entgegenkommenden vollbeladenen Lkw-Zug. Durch den starken Anstoß vorne links erlitt der Busfahrer tödliche Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Ein hinter dem Bus herfahrender Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Bus auf. Beide Pkw Insassen wurden leicht verletzt. Die Zugmaschine des Lkw-Zuges kippte nach rechts um und lag im Straßengraben. Die B 54 ist seit dem Morgen voll gesperrt, eine weiträumige Umleitung ist ausgeschildert. Derzeit dauern die polizeilichen Ermittlungen vor Ort an. Voraussichtlich wird die Vollsperrung noch mehrere Stunden andauern, da die Fahrzeuge mit einem Kran geborgen werden müssen.