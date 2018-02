Veröffentlicht am 4. Februar 2018 von wwa

NEUWIED – Kindergartenkinder erkunden Bücherwelt in der StadtBibliothek – Mädchen und Jungen machen bereits im frühesten Kindesalter Erfahrungen mit der Lese-, Erzähl- und Schriftkultur, das mittlerweile unter dem Begriff „Literacy“ zusammengefasst. Im Kindergarten können Literacy-Erfahrungen gezielt gefördert und so ein Grundstein für eine erfolgreiche Lese- und Bildungskarriere gelegt werden. Das war auch der Grund, warum die Kinder des Kindergartens der Evangelischen Brüdergemeine nun voller Freude die Neuwieder StadtBibliothek besuchten. Begleitet wurden sie dabei von ihrem Maskottchen „Billy, der Bücherwurm“. Mit ihm erkunden die Mädchen und Jungen zurzeit die spannende Welt der Bücher. Dafür gibt es keinen besseren Platz als eine Bibliothek. „Das Projekt ermöglicht den Kindern, Literacy- und Medienerfahrungen zu sammeln und ein Tor zur Lesewelt zu öffnen“, erläutert die angehende Erzieherin Nora Azcarraga. „Frühe Erfahrungen mit Schrift und Bild ermöglichen den Kindern einen guten Start in die Schule und in die Zukunft.“