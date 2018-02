Veröffentlicht am 4. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Windows 10 – Fortbildung zum zertifizierten Computerpass startet in Altenkirchen – Am Donnerstag, 15. Februar, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen das Einstiegsmodul „Xpert Starter – der richtige Einsatz von Windows 10 und OneDrive“ zum „Xpert European Computer Passport“ an. – Die Teilnehmenden lernen die Benutzeroberfläche von Windows 10 kennen, verwalten Datenträger, Bibliotheken, Ordner und Dateien mit dem Windows-Explorer, arbeiten mit dem Edge Browser, schreiben, versenden und empfangen Emails und erhalten einen Ausblick auf die Programme Textverarbeitung (Word) sowie Präsentation (PowerPoint). Auch die Kombination der Nutzung mit einem Microsoftkonto ist Gegenstand des Kurses, ferner werden die Möglichkeiten der Nutzung der Microsoft Cloud für private Zwecke erläutert. So gerüstet gelingt der perfekte Einstieg in die Windows 10 Welt und die Teilnehmenden werden innerhalb kurzer Zeit in der Lage sein, die wesentlichen Funktionen von Windows 10 effizient zu nutzen und ihre Daten immer und überall zur Verfügung zu haben.

Die EDV Schulung mit insgesamt sechs Terminen findet jeweils donnerstags in der Zeit von 18:00 bis 21:15 Uhr unter der Leitung von Frank Runkler statt. Die Kursgebühr beträgt 140 Euro inklusive Prüfungsgebühr. Auch in diesem Semester werden weitere Computerpassmodule wie Textverarbeitung, PowerPoint oder Tabellenkalkulation angeboten. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.