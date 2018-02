Veröffentlicht am 4. Februar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Japanisch für Einsteiger“ – Sprachkurs der Kreisvolkshochschule – Der berufliche und private Alltag wird immer internationaler. Danach richtet auch die Kreisvolkshochschule ihr Angebot aus, das mittlerweile über die klassischen Sprachen wie Englisch, Französisch oder Spanisch hinausgeht. Mit „Japanisch für Einsteiger“ gibt es nun Einblicke in die fremde Kultur und die fremde Sprache zu lernen.

Der Kurs startet am Samstag, 17. Februar und findet an insgesamt sechs Terminen, jeweils in der Zeit von 15:00 bis 17:15 Uhr statt. Neben den mündlichen Übungen wird im Kurs auch die japanische Silbenschrift behutsam eingeführt. Der Schwerpunkt des Schnupperkurses mit liegt bei alltagstauglichen Sprachübungen, bei denen auch japanische Kultur und Lebensgewohnheiten nahe gebracht werden. Der Kurs unter der Leitung eines Muttersprachlers ist für Anfänger/innen ohne Vorkenntnisse gedacht und führt in die einfache Alltagskommunikation ein. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. Anmeldungen oder weitergehende Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.