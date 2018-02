Veröffentlicht am 3. Februar 2018 von wwa

HORHAUSEN – „Youth Only Project“ startet wieder durch! Fünf Bands am Samstag, 10. März auf der KDH-Bühne in Horhausen – Unter dem Motto: „Von Jugendlichen für Jugendliche“ finden seit rund 18 Jahren Konzerte unter dem Namen „Youth Only Project“ statt, die vorwiegend von Nachwuchsbands in Kombination mit einem bekannten Headliner bestritten werden. Projektleiter Tobias Fassbender: „Prinzip: Headliner pushen Newcomer – so haben alle was davon!“ Das Metal-Konzert des „Youth Only Project“ findet am Samstag, 10. März ab 20:00 Uhr im Kaplan-Dasbach-Haus in Horhausen statt. Einlass ist ab 19:30 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Was gibt es beim Youth Only Konzert auf die Ohren? Fünf Bands aus einem großen Radius werden die Reise nach Horhausen antreten und wollen die Konzerthalle ordentlich zum Kochen bringen. Die Bands:

LXST aus Bad Hönningen: facebook.com/lxstger

ATLIN aus Bonn: facebook.com/atlinofficial

THE FALLEN GRACE aus Koblenz: facebook.com/thefallengraceofficial

UNEDUCATION aus Lippstadt: facebook.com/uneducationband

I AM NOAH aus Trier: facebook.com/iamnoahofficial

Wer das Projekt mit Tatkraft oder die Jugend finanziell unterstützen möchte, kann sich per Email sehr gerne an youthonlyproject@gmx.de wenden! Veranstalter: „Youth Only Project“ – Teamgruppe, Kirchengemeinde Horhausen facebook.com/youth.only.project

Foto: I Am Noah ist eine im Jahr 2015 gegründete deutsche Metal-/Hardcore-Band aus Trier, die am Samstag, 10. März auf der KDH-Bühne in Horhausen stehen wird. Foto: Veranstalter