HAMM – Handballer der JSG Hamm/Altenkirchen absolvierten ein Training mit Profis des VfL Gummersbach – Im Anschluss an das vereinsinterne Nikolausturnier des VfL Hamm im Dezember 2017 überraschte der Nikolaus die E-Jugend-Handballerinnen und -Handballer der JSG Hamm/Altenkirchen mit einem tollen Geschenk: einem Training, das von drei Profis des Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach geleitet wird.

Am Montag, 22. Januar, war es nun soweit. Die 12 Mädchen und 14 Jungs fuhren gemeinsam nach Gummersbach in die Schwalbe-Arena. Dort angekommen wurden die Kinder von den beiden Profis Tobias Schröter und Stanislav Zhukov sowie dem Trainer des VfL Gummersbach, Denis Bahtijarevic, empfangen. Im anschließenden Training zeigten sich die Kinder sehr motiviert und hörten den Trainern aufmerksam zu. Den Abschluss der Trainingseinheit stellte ein sieben Meter Werfen dar, bei dem die Kinder gegen die im Tor stehenden Profis antraten. Nach dem Training standen Tobias Schröter und Stanislav Zhukov noch geduldig zur Autogrammstunde bereit, in der die beiden jedem Kind eine Autogrammkarte signierten und für persönliche Fotoaufnahmen zur Verfügung standen. Dies rundete den erlebnisreichen Tag der E-Jugendlichen ab.