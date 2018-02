Veröffentlicht am 2. Februar 2018 von wwa

BONN – Fotofahndung: Unbekannte hob mit gestohlener Karte Geld ab – Wer kennt diese Frau? – Bei einem Taschendiebstahl wurde einer 77jährigen Frau am 15. Dezember 2017 in der Bonner Innenstadt die Geldbörse entwendet. In der befand sich neben Bargeld und persönlichen Dokumenten auch eine Debitkarte. Mit der gestohlenen Karte wurde am selben Tag zwischen 18:00 und 18:45 Uhr von einer unbekannten Tatverdächtigen an drei Geldautomaten in der Bonner City ein insgesamt vierstelliger Bargeldbetrag abgehoben. Dabei wurde sie fotografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Frau veröffentlicht. Wer Angaben zur Identität der Frau geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228/15-0 in Verbindung. Quelle: Polizei