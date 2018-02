Mobiltelefon in den Fußraum gefallen – Fahrer schwer verletzt

Veröffentlicht am 2. Februar 2018 von wwa

GEBHARDSHAIN – Verkehrsunfall unter Einfluss von BTM – Mittwoch, 01. Februar, gegen 00:08 Uhr, kam es in Gebhardshain zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Es bestehen Hinweise, so die Polizei, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Er hatte mit seinem Pkw die Hachenburger Straße in Richtung Malberg befahren. Nach seinen Angaben sei ihm sein Mobiltelefon in den Fußraum gefallen.

Beim Aufheben kam er innerhalb einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach einen Zaun und fuhr einen Abhang hinab durch einen Garten und kollidierte mit einem Haus. An dem Pkw und dem Anwesen entstand erheblicher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme konnte Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bei dem Unfallverursacher festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.