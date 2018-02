Vollbrand eines Personenwagen – Brandstiftung?

Veröffentlicht am 2. Februar 2018 von wwa

WESTERBURG – Vollbrand eines Personenwagen – Eine Anwohnerin meldete Mittwochnacht, 31. Januar, um 22:40 Uhr, den Vollbrand eines gegenüber der Realschule plus in der Wörthstraße parkenden Personenkraftwagens. Die Feuerwehr konnte zwar das Übergreifen der Flammen auf zwei weitere Fahrzeuge und einen Baum weitestgehend verhindern, der Wagen jedoch brannte vollständig aus. Von einer Brandstiftung ist derzeit auszugehen. Daher werden dringend Zeugen gesucht, die besonders in letzter Zeit verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Wörthstraße gemacht haben.