Veröffentlicht am 1. Februar 2018 von wwa

SELBACH – „Karneval wie vom anderen Stern“ versprechen die Selbacher Karnevalsfrauen für ihre Sitzung am Freitag, 2. Februar 2018. – Beginn mit Kaffee und Kuchen ist um 15:11 Uhr. Wer diesen Planet des Frohsinns besuchen möchte, sollte sich dann im Schützenhaus einfinden. Die Veranstaltung ist allerdings fast ausverkauft. Einige der Damen ergriffen jetzt die Initiative und zogen mit zwei Bollerwagen von Haus zu Haus, um dort die Karten persönlich anzubieten. Die Kindersitzung findet am darauffolgenden Samstag, 3. Februar, statt. Am Rosenmontag, 12. Februar, lädt Selbach zum großen Karnevalsumzug ein. Los geht es wie gewohnt um 15:11 Uhr ab Haus Tanneck.