Veröffentlicht am 2. Februar 2018 von wwa

BERLIN – Erwin Rüddel neuer Vorsitzender des Gesundheitsausschusses – In der konstituierenden Sitzung des Ausschusses für Gesundheit übernahm der Gesundheitspolitiker Erwin Rüddel auf Vorschlag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Funktion des Ausschussvorsitzenden.

„Ich danke meiner Fraktion für das Vertrauen in mich für diese wichtige Aufgabe und danke auch meinem Vorgänger Edgar Franke, der den Ausschuss in der vergangenen Legislaturperiode kompetent und konziliant geleitet hat. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Gesundheitsausschusses. Vor uns liegt ein hohes Arbeitspensum; sowohl in der Gesundheits- als auch der Pflegepolitik stehen wir vor großen Herausforderungen und ich wünsche uns allen dafür viel Energie und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so der bisherige pflegepolitische Sprecher der Unionsfraktion.