Veröffentlicht am 31. Januar 2018 von wwa

BETZDORF – Transporterfahrer übersieht Leichtkraftradfahrerin – Am Dienstagnachmittag, 30. Januar, gegen 18:14 Uhr, wurde eine 56jährige Kradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Betzdorf verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Leichtkraftrad die Schützenstraßen in Betzdorf in Richtung Wilhelmstraße. An der Kreuzung Körnerstraße missachtete ein 39jähriger Fahrer eines Transporters die Vorfahrt der Kradfahrerin. Die Frau musste daraufhin eine Notbremsung durchführen und fiel dadurch über ihren Lenker auf die Straße.