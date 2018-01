Veröffentlicht am 31. Januar 2018 von wwa

HATTERT – Baustellenfahrzeug zwingt Lkw zum Ausweichen – Am Dienstagmorgen, 30. Januar, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich in Hattert eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines blauen Baustellenfahrzeugs (Muldenkipper) befuhr die Hauptstraße in Richtung Laad. In Höhe Hausnummer 120 kam er auf den Fahrstreifen des entgegenkommenden Lkw, der hierauf auswich und ein Verkehrszeichen touchierte. Der Fahrer des Muldenkippers setzte seine Fahrt ohne Verzögerung fort. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.