Veröffentlicht am 31. Januar 2018 von wwa

HEILIGENROTH – Trickdiebstahl durch zwei Täterinnen – Am Dienstag, 30. Januar, zwischen 13:00 bis 13:30 Uhr, traten zwei südländische junge Frauen unvermittelt an eine 84jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes (REAL-Markt) heran. Beide bisher unbekannte Personen umarmten die Frau mehrfach, obwohl kein persönlicher Kontakt zueinander besteht. Später bemerkte die Frau, dass ihr Goldarmband am rechten Handgelenk fehlte und entwendet worden war.

Personenbeschreibung der unbekannten Tatverdächtigen: Erste Person: ca. 16 Jahre alt, südländisches Aussehen, schwarze Haare, dunkle Kleidung. Zweite Person: ca. 30 bis 35 Jahre alt, südländische Erscheinung, schwarze hochgesteckte Haare, dunkle Kleidung. Quelle: Polizei