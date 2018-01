Veröffentlicht am 31. Januar 2018 von wwa

FLUTERSCHEN – Wenn der Druck zu viel wird – Gesundheitskurs gibt Einblick in Lösungsmöglichkeiten – Ab Dienstag, 6. Februar findet in Fluterschen der Gesundheitsworkshop „Wenn der Druck zu viel wird – Einführung in Techniken der Entspannung und Stressbewältigung“ statt. Kursleiterin ist Judith Huppert. Sie stellt an insgesamt acht Terminen unterschiedliche Entspannungs-, Atem- und Meditationsübungen vor, die nicht nur Freude machen, sondern dabei helfen, ruhiger zu werden, bei sich selbst anzukommen und Kraft zu tanken. Die Teilnehmenden erkennen neue Wege, um den Herausforderungen des Alltags entspannter zu begegnen. Die verschiedenen Übungen sind leicht zu erlernen und sehr gut in den Alltag integrierbar. Der Kurs ist auch für Anfänger bestens geeignet und findet jeweils dienstags in der Zeit von 19:00 bis 20:00 Uhr statt. Die Kursgebühr beträgt 48 Euro.

Anmeldungen sowie weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.