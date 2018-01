Veröffentlicht am 31. Januar 2018 von wwa

NEUWIED – Mitmachen bei „Unser Dorf hat Zukunft“ 2018 – Der Landeswettbewerb „Unser hat Zukunft“ zählt zu den bedeutendsten und aktivsten Bürgerinitiativen in Rheinland-Pfalz. Der Wettbewerb ist ein besonderer Beitrag zur Dorfentwicklung in unserem Land. „Ich möchte, so der Neuwieder Landtagsabgeordnete Fredi Winter, die Gemeinden im Kreis Neuwied bitten, sich am Wettbewerb zur Dorferneuerung zu beteiligen. Wie Winter weiter mitteilt, hat der Wettbewerb eine lange Geschichte und er zeigt, dass es die Menschen sind und das soziale Miteinander zwischen den Generation und mit den Neubürgern, die dafür sorgen, dass ein Dorf lebendig und damit lebens- und liebenswert ist. Im Rahmen des Dorfwettbewerbs findet die notwendige Auseinandersetzung mit den aktuellen Themen unserer Dörfer wie z.B. dem Leerstand von Gebäuden, der Sicherung der Grundversorgung und der sozialen Daseinvorsorge statt. Der Abgeordnete würde sich über eine rege Teilnahme der Gemeinden freuen, diese haben die Möglichkeit sich bis spätestens zum 17. März bei der Kreisverwaltung in Neuwied zu bewerben.