Veröffentlicht am 30. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Zwölfjährige Natascha Klein wird in Wissen vermisst –Aus einer Inobhutnahmestelle in Wissen wird seit Montagabend, 29. Januar, ab circa 21:30 Uhr eine Zwölfjährige vermisst, die dort untergebracht war. Die bislang durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei in Wissen und in Betzdorf führten nicht zum Erfolg und werden fortgesetzt. Es handelt sich bei der Vermissten um die zwölfjährige Natascha Klein. Natascha ist 163 cm groß, schlank, hat lange dunkle Haare und trägt eine blaue Jacke und eine schwarze Hose. Hinweise zum Aufenthaltsort werden an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.