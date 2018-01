Veröffentlicht am 31. Januar 2018 von wwa

KATHARINEN – Illegale Müllablagerung in der Ortsgemeinde St. Katharinen – Nach Zeugenaussage wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag, vom 22. bis 23. Januar, illegal Müll auf einer Wegefläche am Rande des Gewerbegebietes Rennenberg in der Ortsgemeinde St. Katharinen abgekippt. Dabei handelt es sich um circa drei LKW Ladungen Baumischabfälle. Ein Täter konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Verwaltung weist mit Nachdruck daraufhin, dass diese Form der Müllablagerung verboten ist und mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden kann und je nach Material sogar ein Strafverfahren nach sich zieht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Untere Abfallbehörde, Telefon: 02631/803-384 oder jede Polizeidienststelle entgegen.