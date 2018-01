Schutzengel mit 14jährigen Mädchen auf Augenhöhe

Veröffentlicht am 30. Januar 2018 von wwa

BETZDORF – 14jähriges Mädchen unachtsam im Strassenverkehr – Ein 14jähriges Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 29. Januar, gegen 15:45 Uhr, leicht verletzt. Die 14 Jährige war auf dem Gehweg in der Betzdorfer Schützenstraße in Richtung Wilhelmstraße gegangen. Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, trat das Mädchen auf die Straße, um sie zu überqueren. Ein 20jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Schützenstraße in Richtung Wilhelmstraße und konnte eine Kollision mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern. Die 14 Jährige wurde leicht von dem Wagen erfasst und kam zu Fall. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. An dem Pkw entstand nur minimaler Sachschaden.