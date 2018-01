Veröffentlicht am 30. Januar 2018 von wwa

LAUTZENBRÜCKEN – Anhänger mutwillig in Böschung geschoben – Am Montagmorgen, 29. Januar, wurde die Polizei Hachenburg darüber unterrichtet, dass in der Nähe des Spielplatzes in Lautzenbrücken ein Anhänger in der Böschung liege. Der Anhänger war zuvor auf dem Grundstück des Eigentümers abgestellt worden. Vermutlich schoben die Täter den Anhänger nun bis zur zirka 100 Meter entfernten Böschung und kippten ihn hier um. Der Anhänger wurde dabei beschädigt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.