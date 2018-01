Veröffentlicht am 31. Januar 2018 von wwa

HORHAUSEN – Horhausener Seniorenakademie lädt zum Gottesdienst mit Krankensalbung am Mittwoch, 14. März ein – Anschließend Kaffee und Kuchen im KDH – Spendenaufruf für ein Hilfsprojekt in Indien der Aktionsgruppe „Kinder in Not“ e.V. (Windhagen) – Die Seniorenakademie der Pfarrgemeinde St. Maria Magdalena Horhausen lädt für Mittwoch, 14. März ab 15:00 Uhr zum Besuch der heiligen Messe mit Krankensalbung in die Pfarrkirche in Horhausen ein. Heilung, Stärkung und Bewältigung der schwierigen Situation sind frohe Botschaft des Sakramentes der Krankensalbung, in dem Gott als Freund der Kranken und Jesu heilendes Wirken vergegenwärtigt werden. Im Anschluss an den Gottesdienst werden Kaffee und Kuchen im Kaplan-Dasbach-Haus angeboten. Dort stellt Claudia Kirschbaum von der Aktionsgruppe „Kinder in Not“ e.V. (Windhagen) das Hilfsprojekt vor, für das der Vorbereitungskreis die Senioren um Spenden bittet. Dabei handelt es sich um das Projekt Kinder Care Special School in Palamander (Indien). Viele Behinderte Kinder leben in der Stadt Palamander und Umgebung unter traurigen Bedingungen. Es wird sich kaum um sie gekümmert oder sie werden zum Betteln auf die Straße geschickt. Es wird auch ein kurzer Film von der Kinder Care Special School zu sehen sein. Mehr über die Aktionsgruppe „Kinder in Not“ e.V. im Internet unter der Website: www.kinder-in-not.de. Weitere Informationen zur Seniorenakademie erteilt Vorsitzender Rolf Schmidt-Markoski, Telefon: 02687/929507.

Foto: Zwei Kinder der Care Special School in Indien, die die Aktionsgruppe „Kinder in Not“ e.V. dort 2003 eröffnete. Foto: Aktionsgruppe „Kinder in Not“ e.V.