Hirsch überlebt Zusammenstoß mit Personenwagen

Veröffentlicht am 30. Januar 2018 von wwa

DAXWEILER – Hirsch trifft Personenwagen – Hirsch Unfallflüchtig – Erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit war ein Personenwagen nach dem Zusammenstoß mit einem Hirsch. Der Fahrer eines Audi befuhr am Montag, 29. Januar, gegen 20:00 Uhr, die L 214 von Stromberg kommend, in Richtung Rheinböllen. Auf freier Strecke kreuzte plötzlich der Hirsch die Straße. Der 44jährige Fahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug so schwer beschädigt sodass es abgeschleppt werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt, der Hirsch rannte trotz der heftigen Begegnung mit dem Auto zurück ins Feld. Quelle: Polizei