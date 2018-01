Personenwagen brennt in Hattert aus

Veröffentlicht am 30. Januar 2018 von wwa

HATTERT – Personenwagen in Vollbrand – Dienstagmorgen, 30. Januar, wurde der Polizei Hachenburg ein brennender Personenwagen in der Hauptstraße, in Hattert gemeldet. Die sofort alarmierten Feuerwehren aus Hachenburg und Hattert konnten den in Flammen stehenden Wagen löschen. Allerdings hat dieser nur noch Schrottwert und ist somit als Totalschaden zu verbuchen. Die Schadenshöhe, so die Polizei, dürfte noch im mittleren, vierstelligen Bereich liegen.

Da die Brandursache bislang unklar ist, hat die Polizei Hachenburg die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen und den PKW zunächst sichergestellt. Quelle: Polizei