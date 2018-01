Veröffentlicht am 30. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Deutsch als Zweitsprache lernen – Einstieg in laufende Kurse in Altenkirchen möglich – Für Menschen ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen bietet die Kreisvolkshochschule derzeit Kurse auf unterschiedlichen Niveaustufen in Altenkirchen an. Ein Einstieg in die bereits laufenden Kurse ist möglich: Kurszeiten sind jeweils montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 09:30 bis 12:30 Uhr.

Ein Deutschkurs auf A2 Niveau, das bedeutet für Einsteiger mit guten Vorkenntnissen, findet ebenfalls montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 19:00 bis 21:00 Uhr statt. Die deutsche Sprache gilt als sehr komplex. Sie weist beim Lernen viele Fallstricke in Rechtschreibung, Aussprache und Grammatik auf. Wer Deutsch als Anfänger lernen möchte, wird als Autodidakt in der Regel schnell auf Schwierigkeiten stoßen. Umso leichter gelingt das Lernen von Deutsch als Fremdsprache in einem Sprachkurs. Interessierte, die ihre Deutschkenntnisse verbessern und erweitern möchten, finden bei der Kreisvolkshochschule sicher das passende Angebot.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2211 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen und berät zu den einzelnen Angeboten.