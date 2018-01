Veröffentlicht am 29. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Delegiertentagung des LandFrauenverbandes Altenkirchen im Jubiläumsjahr – Der frühlingshaft geschmückte Kuppelsaal der Westerwaldbank in Wissen gab der Delegiertentagung im Jubiläumsjahr einen würdigen Rahmen. Gerlinde Eschemann, Vorsitzende des LandFrauenverbandes frischer Wind e.V., begrüßte die zahlreich erschienen LandFrauen und dankte dem Bezirk Wissen-Katzwinkel-Mittelhof für die Ausrichtung der Delegiertentagung. – Wichtiges Ziel der LandFrauenarbeit ist die Wahrnehmung und Anerkennung der Leistungen der Frauen in allen Bereichen des Lebens – im Beruf und in der Familie; in der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Politik. Grundlage und Aufgabe des LandFrauenverbandes stellt hierbei die Bildung der Frauen dar sowie die weitläufige Vernetzung, um unterschiedliche Kompetenzen zu bündeln und gezielt für die Interessen der Frauen auf dem Land nutzen zu können. So konnten im letzten Jahr in den verschiedenen Bezirken 135 Veranstaltungen angeboten werden. Die Teilnehmer hatten hier ein breites Spektrum von Themen zur Auswahl, wie Kreativkurse, Kurse im Lebensmittel-; Sport-, Gesundheits- und handwerklichen Bereich. Studienreisen; Exkursionen, Mehrtages- und Tagesfahrten wurden auch im vergangenen Jahr von insgesamt 3.680 Teilnehmern gern angenommen.

Die Entwicklung der Mitglieder ist erfreulich, konnte doch ein leichter Zuwachs verzeichnet werden, so Anke Enders-Eitelberg, Geschäftsführerin des LandFrauenverbandes frischer Wind e.V., in ihren Ausführungen zum Geschäftsjahr 2017. Ein umfangreiches Zahlenwerk über die LandFrauenarbeit wurde von Anke Enders-Eitelberg vorgestellt, welches die Mitglieder über verschiedene Bereiche, wie die Entwicklung der Bildungsstunden, der detaillierten Mitgliederbewegung der Bezirke, die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung und die Planungen für das laufende Jubiläumsjahr, informierte.

Gerlinde Eschemann informierte die zahlreichen Anwesenden über den Landesverband Rheinhessen, welchem sich der LandFrauenverband frischer Wind e.V. als eigenständiger Verein angeschlossen hat.

Jennifer Siebert von der Kreisverwaltung Altenkirchen referierte über das Netzwerk „Ärztliche Versorgung im Kreis Altenkirchen“; diesem Netzwerk gehört der LandFrauenverband frischer Wind e.V. ebenfalls an. Die Delegierten bekamen einen Einblick, durch welche gezielten Maßnahmen dem drohenden Ärztemangel im ländlichen Bereich entgegengewirkt werden soll. Renate Nadrowitz dankte der Referentin über ihre Ausführungen mit dem Kochbuch „Westerwälder Wind trifft Schlesisches Himmelreich“, ein Gemeinschaftswerk der LandFrauen im Kreis Altenkirchen und Krapokwice in Oberschlesien.

Das Jubiläumsjahr „90 Jahre Hand in Hand“ war auch auf der Delegiertentagung ein zentrales Thema. Mit vielen LandFrauen und deren Familien soll dieses Jubiläumsjahr bei zahlreichen Veranstaltungen begangen werden. Als 1. Höhepunkt des Jahres steht der Familientag im Kulturwerk Wissen am 11. März auf dem Programm. Dieser Jubiläumstag beginnt um 10:30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Ein tolles Bühnenprogramm, Attraktionen für Kinder, Ausstellungen durch eine Zeitreise „90 Jahre LandFrauen“ und „LandFrauen heute“ laden zum Verweilen ein genauso wie das LandFrauen-Café; eine Cocktailbar und viele andere Stände, die sich um das leibliche Wohl der Besucher kümmern werden.

Der Deutsche LandFrauentag führt die LandFrauen in diesem Jahr nach Ludwigshafen. Dort feiert der Verband am 04. Juli sein 70jähriges Bestehen. Dieser besondere Tag steht unter dem Motto „Veränderung wagen, Vertrauen festigen“. Die hiesigen LandFrauen freuen sich bereits auf dieses Event, es stehen rund um diesen Tag verschiedene Fahrten zur Auswahl, die mit weiteren Höhepunkten versehen sind; wie z.B. dem Besuch einer Weinprobe. Alle Informationen finden Interessierte im Jahresprogrammheft oder auf der Homepage des LandFrauenverbandes frischer Wind e.V. www.landfrauen-frischer-wind.de.

Am 30. August findet im Rahmen des Jubiläumsjahres im Spiegelzelt Altenkirchen die große Gala-Veranstaltung mit der Kabarettistin „La Signora“ statt. Auch steht der traditionelle Wandertag am 14. Oktober auf dem Programm. Natürlich bringen sich die verschiedenen Bezirke mit besonderen Attraktionen in das Jubeljahr ein: virtuelle Stadtführung; Besichtigung des Besucherbergwerks Bindweide, Besichtigung des Umspannwerkes in Betzdorf oder der Adventsmarkt rund um das Kloster Friesenhagen. Im Jahresheft, welches bei allen Bezirksvorständen erhältlich ist, können sich alle Interessierten über das breite Angebot informieren.

Renate Nadrowitz, stellvertr. Vorsitzende des LandFrauenverbandes frischer Wind e.V., schloss die Delegiertentagung und dankte sowohl Gerlinde Eschemann als auch Anke Enders-Eitelberg für die hervorragende Arbeit und ihr unermüdliches Engagement sowohl im vergangenen Geschäftsjahr als auch mit Blick auf die intensive Arbeit zum Jubiläumsjahr.