Veröffentlicht am 29. Januar 2018 von wwa

BETZDORF – Einbruchsdiebstahl in Lager- und Verkaufsraum – Unbekannte Täter drangen am Samstag, 27. Januar, zwischen 04:10 bis 05:30 Uhr in einen Laden und den dazugehörigen Lagerraum in der Bahnhofstraße ein. Sie gelangten nach Einschlagen eines Fensters im ersten Obergeschoss in das Gebäude ein und entwendeten Tabakwaren und Shisha-Zubehör in noch unbekanntem Wert.