Veröffentlicht am 29. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Erneuter Diebstahl von Brennholz in Wissen, Hagdorn – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25. auf 26. Januar kam es in Wissen, in unmittelbarer Nähe zum Hof Hagdorn, nunmehr zum dritten Mal zu einem Diebstahl von Brennholz. Diesmal entwendeten die unbekannten Täter, wie in den beiden vorherigen Fällen, insgesamt circa drei Festmeter gerissenes, in Meterstücken an einem geteerten Wirtschaftsweg gelagertes Buchenholz. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Hofes Hagdorn gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Wissen zu melden.