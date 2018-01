Veröffentlicht am 28. Januar 2018 von wwa

ANHAUSEN – Hund angefahren und schwer verletzt – Autofahrer begeht Unfallflucht – Am Donnerstagmittag, 25. Januar, gegen 13:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 258 kurz vor der Ortseinfahrt Anhausen. Ein nicht angeleinter Hund war über die Fahrbahn gelaufen und wurde vom Fahrzeug eines bisher unbekannten Verkehrsteilnehmers erfasst. Der setzte nach Aufprall die Weiterfahrt fort. Der Hund erlitt schwere aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Bei dem PKW soll es sich laut Zeugen um einen dunklen PKW handeln. Hinweise zu dem Fahrzeug bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de