Winfried Kretschmann erhält den Orden „Wider den tierischen Ernst“

Veröffentlicht am 28. Januar 2018 von wwa

AACHEN/MAINZ – Julia Klöckner tritt beim „Orden wider den tierischen Ernst“ auf – Montag, 29. Januar, 20:15 Uhr in der ARD – Winfried Kretschmann erhält den Orden – Auch 2018 verbindet die karnevalistische Traditionsveranstaltung politische Redner in der Bütt mit Aachener Heimatgefühl, Comedy und Karneval: die 68. Verleihung des Ordens „Wider den tierischen Ernst“. Winfried Kretschmann, Deutschlands erster und bisher einziger grüner Ministerpräsident, wird als Ritter 2018 in den Ordenskonvent des AKV aufgenommen.

Neben dem AKV-Präsidenten Werner Pfeil wird auch Moderator und ARD-Tagesschau Sprecher Jens Riewa 2018 wieder durch die Festsitzung im Aachener Eurogress führen. Die politische Rede im karnevalistischen Umfeld und das „Öcher Flair“ sind von jeher Markenzeichen und Unikat der Ordensverleihung. So sind auch 2018 wieder Größen des politischen Tagesgeschäfts wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, CDU Vizechefin Julia Klöckner und FDP Bundesvorstand Alexander Graf Lambsdorff auf der Bühne zu sehen.

Die Rheinland-pfälzische CDU-Chefin und Fraktionsvorsitzende im Landtag, Julia Klöckner MdL, geht in der Sendung mit einem selbst geschriebenen Auftritt als „Christel von der Post“ in die Bütt – in original Postmontur und mit Telegrammen aus aller Welt für den neuen Ordensträger … Julia Klöckner ist selbst von Kindesbeinen an Fastnachterin und stand schon früh auf der Karnevalsbühne der Guldentaler „Sunneblum“. Als Ehrenoffizierin der Mainzer Ranzengarde geht sie jedes Jahr den Rosenmontagszug in Mainz mit.

Julia Klöckner: „Die Fastnacht in Aachen, im Rheinland, ist anders als bei uns in Mainz, Bad Kreuznach oder Guldental. Aber das macht die 5. Jahreszeit ja aus – jeder nach seiner Facon, Hauptsache gesellig und unterhaltend – ohne unter die Gürtellinie zu gehen. Parteiübergreifend wird da gelacht und geschunkelt.“