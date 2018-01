Veröffentlicht am 27. Januar 2018 von wwa

HÖHN – Trunkenheitsfahrt – Am Samstagmorgen, 27. Januar, gegen 01:25 Uhr, wurde in Höhn ein Personenkraftwagen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Obwohl der 20jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Westerburg altersbedingt der 0,0-Promille-Grenze unterlag, wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Der lag aber noch nicht im strafbaren Bereich, so dass der Fahrer mit einem Bußgeld und möglicherweise einer Nachschulung rechnen muss.