Veröffentlicht am 27. Januar 2018 von wwa

NEUWIED – Handtaschenräuber stellt sich der Polizei – Am Donnerstagabend, 25. Januar, wurde eine 76jährige Frau in der Engerser Straße von einer zunächst unbekannten, männlichen Person von hinten geschubst, so dass sie zu Fall kam. Hierbei wurde ihr durch den Täter die Handtasche entrissen. Die Frau zog sich eine Verletzung des Handgelenkes zu und suchte Hilfe in einem naheliegenden Einkaufsmarkt.

Der männliche Täter hat sich am Freitag bei der Polizei Neuwied gestellt. Der 42 Jährige ist ohne festen Wohnsitz und räumte die Tat reumütig ein. Er wurde noch am gleichen Tag einem Haftrichter des AG Koblenz vorgeführt und ging in Untersuchungshaft.