Überläufer gegen Mercedes – Wildschwein tot – Mercedes Totalschaden

Veröffentlicht am 27. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Wildunfall auf der B 62 – Am Freitagmorgen, 26. Januar, gegen 07:04 Uhr, befuhren ein 33jähriger Autofahrer eines BMW und ein 44jähriger Mann eines Mercedes-Benz in der Gemarkung Wissen die B 62 aus Richtung Siegenthal kommend in Richtung Wissen. Circa 100 Meter vor der Bahnüberführung Frankenthal querten von links von der Siegaue kommend eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Der Mercedesfahrer erfasste mit seinem Fahrzeug frontal einen Überläufer“ aus der Gruppe. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden (wirtschaftlicher Totalschaden) und war nicht mehr fahrbereit. Ein anderes Tier der Rotte stieß links in die Fahrerseite des BMW. Dieses Wildschwein lief anschließend zurück in die Siegaue. Am BMW entstand circa 2.000 Euro Sachschaden.