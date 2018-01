Veröffentlicht am 27. Januar 2018 von wwa

RÜSCHEID – Amtliche Nummernschilder entwendet – Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag, 24. bis 25. Januar, zwischen 07:00 und 19:30 Uhr, sind auf dem „Mitfahrerparkplatz“ an der Landesstraße 258 zwischen Dierdorf und Rüscheid von einem schwarzen Alfa Romeo die beiden amtlichen Kennzeichen NR-ML 388 entwendet worden. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de