Ben Hur im Wissener Karnevalsumzug vor 34 Jahren

Veröffentlicht am 27. Januar 2018 von wwa

WISSEN – Karnevalsumzug vor 34 Jahren in Wissen – Beim großen Veilchendienstagsumzug im Februar 1984 zog das Pferdegespann von Bernd Hirsch die Blicke der Wissener auf sich. Der Besitzer der beiden Friesen stand damals auch am „Steuer“ des in der eigenen Autowerkstatt gebauten römischen Streitwagens. Vielleicht hatte man sich ja von dem berühmten Wagenrennen im Hollywood-Klassiker „Ben Hur“ inspirieren lassen. Hinter Hirsch steht Heinz Lahr auf dem Streitwagen. Als Begleiter zu Fuß sind Karl-Heinz Klein (li.) und Franz-Josef Rosenbauer zu sehen.