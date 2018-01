Veröffentlicht am 26. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jill-Marie Beck gewinnt die Keumgang Open in Belgien – Ein breites Teilnehmerfeld von knapp 600 Sportlern sowie eine gute Qualität zeigte dass jedes Jahr erfolgreiche Turnier Keumgang Open auch in diesem Jahr. SPORTING Taekwondo Talent Jill-Marie Beck startete hier zwei Gewichtsklassen höher als üblich und verbuchte nichtsdestotrotz am Ende des Tages die Erstplatzierung. Den Finalkampf entschied sie mit einem vielsagenden Punktestand von 21:3 Punkten.

Infos zu einem bald startenden Anfängerkurs erhält man unter www.sporting-taekwondo.de oder telefonisch unter 0160 94 50 47 97