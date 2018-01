Fußgänger bei Verkehrsunfall auf der B 256 schwerstverletzt

Veröffentlicht am 26. Januar 2018 von wwa

ISERT – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 256 bei Isert – Fußgänger schwerstverletzt – Zu einem Verkehrsunfall mit einem Fußgänger kam es am Donnerstagabend, 25. Januar, gegen 20:50 Uhr auf der B 256 in der Gemarkung Isert. Eine 21 jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die B 256 aus Hamm kommend in Richtung Altenkirchen als plötzlich unmittelbar vor ihrem Fahrzeug ein 29jähriger Mann auftauchte. Sie konnte nicht mehr ausweichen und erfasste die Person frontal. Der Mann wurde auf die Frontpartie aufgeladen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort wurde er von einem herankommenden PKW überrollt und schwerstverletzt. Nach den notärztlichen Erstmaßnahmen wurde er vom Rettungsdienst ins Jung-Stilling-Krankenhaus nach Siegen eingeliefert. Die Polizei teilt mit dass Lebensgefahr besteht. Beide Fahrzeugführer erlitten einen Schock. Die Schadenshöhe wird von der Polizei mit circa 8.500 Euro beziffert. Die B 256 war bis 23:15 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Altenkirchen leuchtete die Unfallstelle aus und sicherte sie. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Quelle: Polizei