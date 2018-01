Faszien Kurs in Altenkirchen

Veröffentlicht am 27. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Thema „Faszien“ startet bei der Kreisvolkshochschule Halbtags-Workshop und Kurs in Altenkirchen – Faszien sind seit einiger Zeit zum Trendthema geworden. Aber was sind eigentlich Faszien und welche Rolle spielen sie bei der Erhaltung und Verbesserung der eigenen Gesundheit? Dieser Frage widmen sich nun sowohl ein Halbtags-Workshop zum Kennenlernen als auch ein weiterführender Faszienkurs, die beide von der Kreisvolkshochschule in Altenkirchen angeboten werden.

Am Samstag, 10. Februar, von 09:30 bis circa 13:00 Uhr findet einmalig der Faszien-Workshop statt. Am Donnerstag, 15. Februar, um 17:45 bis 18:45 Uhr beginnt der Faszien-Kurs zum Kennenlernen mit weiteren fünf Terminen.

Faszien durchziehen den kompletten Körper. Je elastischer sie sind, desto besser sind die Körperwahrnehmung und die Koordination. Sind die Faszien beispielsweise durch Überlastung oder Stress verklebt, verkrampft der Muskel und kann nicht mehr richtig arbeiten, der Körper wird unbeweglich und schmerzt. Ein Teil unserer Kraft kommt aus der Fähigkeit, dass Faszien in der Lage sind, Energie zu speichern und „katapultartig“, also ähnlich einer Sprungfeder, freizusetzen.

Die beiden Angebote unter der Leitung von Mandy Jung umfassen Übungen mit der BlackRoll, Faszien-Pilates und Faszien-Yoga. Die Gebühr für den Workshop beträgt 25 Euro und für den Kurs 45 Euro.

Anmeldungen für nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 812212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.