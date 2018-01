Veröffentlicht am 26. Januar 2018 von wwa

HERDORF – Wegfall Glascontainerstandort in Herdorf – Der Abfallwirtschaftsbetrieb im Landkreis Altenkirchen informiert, dass ab Ende Januar der Glascontainerstandort auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Herdorf, Schneiderstraße 30, wegfällt. Permanente Abfallablagerungen rund um den Sammelplatz haben den Betreiber zu dieser Entscheidung bewogen. Als Alternative verweist der Abfallwirtschaftsbetrieb auf die anderen Glascontainerstandorte in Herdorf und Umgebung.

Die Entsorgung von Altglas erfolgt getrennt nach den Farben weiß, grün und braun. Andersfarbige Gläser gehören in den Glascontainer für Grünglas. Dabei sind die zulässigen Einwurfzeiten montags bis samstags von 07:00 bis 20:00 Uhr zu beachten. An Sonn- und Feiertagen ist das Einwerfen von Altglas untersagt.

Weitere Fragen beantwortet die Abfallberatung des Abfallwirtschaftsbetriebes unter abfallberatung@awb-kreis-ak.de oder der Telefonnummer 0 26 81/ 81- 30 70 stets umfassend und kompetent.