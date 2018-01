Veröffentlicht am 25. Januar 2018 von wwa

MONTABAUR – Autofahrer mit über 3,24 Promille verursacht Verkehrsunfall – Mit dem nicht alltäglichen Ergebnis eines Atemalkoholtest wurde Beamte der Polizeiinspektion Montabaur anlässlich einer Verkehrsunfallaufnahme am Mittwochabend, 24. Januar, um 18:30 Uhr, in der Koblenzer Straße konfrontiert. 3,24 Promille!!! Ein 65jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Limburg-Weilburg hatte zuvor beim Rangieren ein parkendes Fahrzeug beschädigt und dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.700 Euro verursacht. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, stützten den sehr wackeligen Mann bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei. Nach Durchführung eines Alco-Tests ging es für den Fahrer zur Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt.