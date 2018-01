Veröffentlicht am 26. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bingovormittag im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Einmal im Monat heißt es im Café Mocca des DRK Seniorenzentrums „Bingo“! Dieses Angebot des Sozialdienstes wird gern angenommen und erfreut sich immer größerer Beliebtheit bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, Christa Henn und Brigitte von Laar, schenken dann an einem Vormittag den Senioren gern ihre Zeit, und die Teilnehmer erhalten kleine Preise in Form von Schokolade, Keksen und Gummibärchen für den ersten Ausruf „Bingo“. Das gesellige Beisammensein schult nicht nur die Kommunikation sowie die Feinmotorik und Gedächtnis, sondern regt durch den „Nervenkitzel“ auch gleich noch den Kreislauf an. Außerdem gibt es zum Ende des Spiels eine Bingokönigin bzw. einen Bingokönig. Der Gewinner erhält dann zum Applaus von den Mitspielern auch noch eine Krone aufs Haupt gesetzt. Beim letzten Spiel war es die Bewohnerin Lina Weyand, die sich über diese Ehre freuen durfte. Mal sehen, wer im Februar gewinnt, wenn es wieder heißt „Bingo“! (anar) Foto: Artelt