Veröffentlicht am 26. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Von der Hochschule in die Fabrik – Veranstaltung informiert über Technologietransfer für Unternehmen – Professorennetzwerk mit fünf Hochschulen stellt sich im Kulturwerk Wissen am 1. März erstmalig vor – Entwicklung einer neuen Maschine, virtuelle Produktentwicklung und digitale Fabrik, Möglichkeiten für den Technologietransfer gibt es viele. Um die Kooperation zwischen Hochschulen und regionalen Unternehmen zu stärken, gründete die Wirtschaftsförderung das Professorennetzwerk. Mitglieder sind Professoren und eine Professorin des Ingenieurbereichs der Hochschule Bonn Rhein-Sieg und Koblenz, der Universität Siegen sowie der Technischen Hochschulen Bingen und Köln. Zur Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 1. März in Wissen stellen die Professoren erstmalig in dieser Konstellation Möglichkeiten für den Technologietransfer vor.

Unternehmen profitieren vom Austausch mit den Hochschulen bei der Entwicklung neuer Technologien. Doch wie findet der Wissenstransfer in die Betriebe statt? Das Professorennetzwerk bietet interessierten Unternehmen aus dem Landkreis unkompliziert Zugang zu Ansprechpartnern und Unterstützung bei der Umsetzung von Projekten. Das können beispielsweise die Simulation von neuen Produktanfertigungen, Beratung bei der Werkstoffauswahl, die Kostenanalyse neuer Fertigungswege sowie die Einführung digitaler Prozesse sein.

„Mit den persönlichen Ansprechpartnern von fünf regionsnahen Hochschulen haben die Unternehmen einen ‚direkten Draht‘ zum Technologietransfer. Das von der Wirtschaftsförderung initiierte Professorennetzwerk dient der Wissensweitergabe in den Landkreis und soll Kooperationsprojekte ermöglichen“, so Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung. Auch das Technologie-Institut Metall und Engineering (kurz: TIME) wird vor Ort sein, um Angebote im Bereich des Technologietransfers aufzuzeigen.

Der weitere Schwerpunkt des Netzwerks ist die transparente Vermittlung der Studienangebote für technisch interessierte Schülerinnen und Schüler des Landkreises. Zur kostenfreien Auftaktveranstaltung am 1. März im Kulturwerk Wissen sind alle Unternehmen des Kreises und alle MINT-Oberstufenschülerinnen und -schüler eingeladen. Auch Eltern sind herzlich willkommen.

Interessierte Unternehmen melden sich bitte bis zum 5. Februar bei Naomi Becker per Email an naomi.becker@kreis-ak.de oder telefonisch unter 02681-813908 an.

Foto: Bei der Entwicklung neuer Technologien können regionale Unternehmen zukünftig enger mit den naheliegenden Hochschulen kooperieren.