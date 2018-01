A K T U E L L – Wohnhäuser brennen in Hachenburg

Veröffentlicht am 25. Januar 2018 von wwa

A K T U E L L – HACHENBURG – Wohnhäuser brennen in Hachenburg – eine Person verletzt – Mittwochabend, 24. Januar, gegen 21:30 Uhr, meldeten Anwohner einen Wohnhausbrand in der Kirchstraße, im Hachenburger Ortsteil Altstadt. Die noch vor der Feuerwehr eingetroffenen Polizeibeamten vermuteten nach Rücksprache mit der Nachbarschaft noch eine Person in dem brennenden Anwesen. Daher wurde die Eingangstür gewaltsam geöffnet, der desorientierte, 62jährige Hausbewohner durch die eingesetzten Polizeibeamten aus dem völlig verqualmten Hausflur ins Freie gebracht. Er wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte versorgt.

Die Feuerwehren aus Hachenburg und Müschenbach brachten den Brand schnell unter Kontrolle, konnten jedoch ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbar-Wohnhaus nicht vermeiden. Die Löscharbeiten gestalteten sich langwierig, da der Wind die Flammen immer wieder entfacht.

Der Sachschaden wird von der Polizei mindestens auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Beide Wohnhäuser sind derzeit nicht bewohnbar. Quelle: Polizei