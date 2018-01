Veröffentlicht am 25. Januar 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/MAMMELZEN – Neues Fahrzeug für den DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm e.V. – Schlüsselübergabe beim Autohaus Ramseger in Mammelzen – Der DRK Ortsverein Altenkirchen-Hamm freut sich über sein neues Führungsfahrzeug das vom Geschäftsführer Rainer Ramseger vom Citroen Autohaus Ramseger in Mammelzen an den 1. Vorsitzenden Volker Hammer übergeben wurde.

Der neue Citroen C3 mit 70 PS ist mit Digitalfunk und Sondersignalanlage modern Ausgestattet und soll vielfältig verwendet werden. Bei Sanitätsdiensten wird er als Kommandowagen sowie als Notarztzubringer fungieren. Im Katastrophenschutz ist er dem KAB (Kreisauskunftsbüro) das der DRK Ortsverein betreut zugeteilt. Aber auch für Fahrten auf Lehrgänge oder Besorgungen kann das Fahrzeug genutzt werden.

Volker Hammer (1.Vorsitzender), Holger Seelbach (Bereitschaftsleiter), Holger Mies (Schatzmeister) und Benedikt Walkenbach (Bereitschaftsgruppenleiter) bedankten sich herzlich bei Rainer Ramseger für die Unterstützung bei der Anschaffung des Fahrzeugs, bei dem das Autohaus dem Verein sehr entgegen gekommen ist. Foto: N. Seelbach

Foto: (v.l.): Rainer Ramseger, Benedikt Walkenbach, Volker Hammer, Holger Seelbach, Holger Mies